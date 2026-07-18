Rieti Rapina a mano armata in farmacia I Carabinieri arrestano in flagranza un 55enne di Roma

Notizia in breve

Nella giornata di ieri, un uomo di 55 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Rieti mentre tentava di compiere una rapina a mano armata in una farmacia. I militari sono intervenuti immediatamente e, in flagranza di reato, hanno fermato il sospetto. L'indagine ha portato all'arresto sul posto, senza ulteriori incidenti. La persona arrestata è stata portata in caserma per gli approfondimenti di rito.