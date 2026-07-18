L’attaccante del Tottenham è in lista come possibile acquisto per la Juventus, nel caso in cui non si arrivi a un accordo per Kolo Muani. La società sta valutando questa opzione per rafforzare l’attacco, con l’obiettivo di trovare alternative sul mercato internazionale. Le trattative sono in corso e la pista proveniente dalla Premier League si aggiunge alle altre strategie di rafforzamento della squadra. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata.

di Luca Fioretti Mercato Juventus: l’attaccante del Tottenham può diventare una pista concreta qualora dovesse sfumare l’accordo per Kolo Muani. Le manovre per potenziare la prima linea bianconera si arricchiscono di una suggestiva pista proveniente direttamente dalla Premier League. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’area tecnica ha inserito un nuovo profilo internazionale nella lista dei desideri per garantire gol e imprevedibilità sul campo. Si tratta di Richarlison, diventato l’ultimo nome al vaglio per completare il reparto offensivo a disposizione dello staff tecnico. Sebbene i radar rimangano concentrati su Kolo Muani, la necessità di tutelarsi in caso di complicazioni ha spinto i vertici societari a vagliare profili di pari spessore per non farsi trovare impreparati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Juventusnews24.com - Richarlison Juventus è l’ultimissima idea per l’attacco di Spalletti! Gli aggiornamenti e gli scenari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Nono solo Kolo Muani: gli altri piani della Juventus per l’attacco. Ecco la prima idea di Spalletti

Marmoush alla Juventus: come giocherebbe con Spalletti e quale potrebbe essere il suo apporto. Gli scenariMarmoush potrebbe inserirsi nel reparto offensivo della Juventus come attaccante esterno o seconda punta, grazie alle sue capacità di movimento e...

Temi più discussi: I crismi per diventare un criminale, il gol del Mondiale 2022 e la depressione: Juve, chi è Richarlison; Calciomercato Juve, per l’attacco piace anche Richarlison; Calciomercato Juve, l'attacco è la priorità: Richarlison l'ultimo nome; Calciomercato Juventus: Kolo Muani non si sblocca, il nome nuovo per l'attacco è Richarlison.

#Richarlison è il nome nuovo per la #Juventus Secondo Gazzetta, c’è stato un contatto Carnevali-De Zerbi per l’attaccante del #Tottenham, considerato una alternativa a Kolo Muani. Prezzo più accessibile, attorno ai 20/25 milioni #Calcionews24 x.com

Spunta RicharlisonRicharlison entra nella lista, la Juventus si guarda intorno. Negli ultimi contatti con il Tottenham, avviati inizialmente per parlare di Guglielmo Vicario, sarebbe emerso anche il nome di Richarlison ... tuttojuve.com

Richarlison, non cè solo la JuveLa Juventus valuta Richarlison come alternativa a Kolo Muani. Il Tottenham è pronto a cederlo per 20-25 milioni di euro nell'estate 2026. tuttojuve.com