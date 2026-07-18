Un uomo di 62 anni residente nella Bassa di Reggio Emilia è stato arrestato dai carabinieri di Brescello con l’accusa di aver abusato sessualmente di un minorenne. Secondo quanto ricostruito, avrebbe circuito il ragazzo con regali, vestiti e denaro, approfittando di lui per diversi mesi. Dopo aver commesso gli abusi, avrebbe convinto il minore a non parlare dell’accaduto.

Piccoli regali, vestiti denaro per circuire un minore e approfittare sessualmente per mesi di lui. Un 62enne residente della Bassa di Reggio Emilia è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Brescello, uno dei paesi della zona, con l’accusa di violenza sessuale aggravata dall’età della vittima. Ora si trova detenuto nel carcere dei via Settembrini a Reggio Emilia. I militari hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emesse dal Gip del tribunale di Reggio Emilia su richiesta della Procura, che ha coordinato le indagini sulla vicenda. Da quanto ricostruito, il primo contatto sarebbe avvenuto nel settembre 2025 e... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Reggio Emilia.

© Corrieredibologna.corriere.it - Reggio Emilia, adesca un minorenne in un bar e ne abusa prima di convincerlo a non parlare: arrestato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Italia, adesca minorenne online: quello che gli fa quando lo incontra è abominevole. ArrestatoUn uomo è stato arrestato nel bolognese dopo aver contattato online una minorenne e averla incontrata di persona.

Leggi anche: Reggio Emilia, arrestato 41enne di Manfredonia