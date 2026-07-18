Nella giornata di domenica, l'attenzione si concentra su un evento calcistico che ha suscitato forti critiche. Il presidente della FIFA ha partecipato a un incontro in un paese del Sud America, mentre un famoso giocatore ha visitato le Falkland, isole soggette a controversie territoriali. Questi gesti sono stati interpretati come forme di “football-washing”, ovvero utilizzo dello sport per migliorare immagine politica.

Mentre ci avviciniamo all’apoteosi della baracconata calcistica di domenica prossima, siamo ormai in grado di poter esprimere tutto lo sdegno per l’indecente svendita di uno spettacolo che in passato aveva significato emozione e passione per sempre più vaste platee mondiali; e ora è soltanto una stanca messa in scena di mestieranti che non riesce a nascondere i segni della propria senescenza sotto spessi strati cosmetici e trucchi tecnologici applicati a riprese televisive di eventi simulati. Spettacolo indegno per chi ricorda la finale della Coppa Rimet 1958 in Svezia, con l’entrata in campo di una giovinezza trionfante che avviò la consacrazione mondiale del pallone come grande festa mondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Questo non è calcio ma football-washing: Infantino cortigiano, Messi alle Falkland

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