L'Inps ha comunicato le date di pagamento dell'Assegno Unico Universale per luglio 2026. Le somme saranno accreditate secondo un calendario stabilito dall'ente, che prevede specifici giorni di pagamento nel mese. Le modalità di accredito e le date precise verranno pubblicate dall'istituto, senza variazioni rispetto ai mesi precedenti. La data di pagamento sarà disponibile nel calendario ufficiale dell'Inps.

Quando pagano l'Assegno unico a luglio 2026? Scopri le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L' Assegno Unico Universale viene pagato anche a luglio 2026 secondo il calendario fissato dall'INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l'accredito è previsto nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 luglio 2026. Calendario dei pagamenti di luglio 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell'ISEE o delle coordinate di pagamento, l'Assegno Unico sarà accreditato lunedì 20 e martedì 21 luglio 2026. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Calendario Pagamento Assegno Unico Luglio 2026: Ecco le Date

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