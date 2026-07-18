Progetto made in Italy candidature delle scuole entro il 20 luglio

Notizia in breve

Scade lunedì 20 luglio alle 23:59 la possibilità di presentare le candidature per il progetto “Prodotti e servizi made in Italy” rivolto agli istituti tecnici e professionali. La partecipazione è aperta fino a questa data, e le scuole interessate devono inviare le domande entro il termine stabilito. Non sono previste proroghe. La selezione riguarda le proposte di prodotti e servizi realizzati dagli studenti nell’ambito del progetto.