Progetto made in Italy candidature delle scuole entro il 20 luglio
Scade lunedì 20 luglio alle 23:59 la possibilità di presentare le candidature per il progetto “Prodotti e servizi made in Italy” rivolto agli istituti tecnici e professionali. La partecipazione è aperta fino a questa data, e le scuole interessate devono inviare le domande entro il termine stabilito. Non sono previste proroghe. La selezione riguarda le proposte di prodotti e servizi realizzati dagli studenti nell’ambito del progetto.
Scade lunedì 20 luglio alle ore 23:59 la candidatura per il progetto “Prodotti e servizi made in Italy degli istituti tecnici e professionali”. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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