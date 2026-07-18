Progetto made in Italy candidature delle scuole entro il 20 luglio

Da orizzontescuola.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Scade lunedì 20 luglio alle 23:59 la possibilità di presentare le candidature per il progetto “Prodotti e servizi made in Italy” rivolto agli istituti tecnici e professionali. La partecipazione è aperta fino a questa data, e le scuole interessate devono inviare le domande entro il termine stabilito. Non sono previste proroghe. La selezione riguarda le proposte di prodotti e servizi realizzati dagli studenti nell’ambito del progetto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Scade lunedì 20 luglio alle ore 23:59 la candidatura per il progetto “Prodotti e servizi made in Italy degli istituti tecnici e professionali”. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Incredible Life of Albert Einstein | Learn Spanish through stories | Intermediate Level

Video The Incredible Life of Albert Einstein | Learn Spanish through stories | Intermediate Level

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Progetto made in Italy per tecnici e professionali, domande entro il 20 luglio. AVVISO

Maker Faire Rome 2026, candidature delle scuole entro il 15 giugnoLe scuole secondarie di secondo grado possono partecipare alla Call for Schools 2026, presentando le candidature entro le 11:59 CEST del 15 giugno.

Temi più discussi: Progetto made in Italy, candidature delle scuole entro il 20 luglio; Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica; Moto d’Italia – Cultura oltre la pista: la diplomazia sportiva valorizza un’eccellenza del Made in Italy; La promozione del made in Italy passa anche dai dati.

Serie A, parte il progetto Made in Italy: ambassador ed ex campioni per promuovere il calcio italianoLega Serie A annuncia il lancio di Made in Italy - International Main Partner Lega Serie A, un progetto di comunicazione internazionale che, in accordo con il Maeci (Ministero degli Affari Esteri e ... ilmessaggero.it

Presentato il progetto Sport e Innovazione Made in Italy col ministro Tajani e i campioniQuesta mattina, mercoledì 8 maggio, presso la Sala dei Trattati della Farnesina, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha aperto la presentazione del progetto Sport e ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web