Premio Pellegrini di Pace mercoledì piazza Dante ospita la comunità di Nomadelfia

Notizia in breve

Mercoledì 22 luglio, alle 21.30, Piazza Dante ospiterà una serata dedicata alla comunità di Nomadelfia, che presenterà iniziative e testimonianze. L’evento si svolge nel contesto del Premio Pellegrini di Pace e vedrà la partecipazione di diverse generazioni. La manifestazione si svolgerà all’aperto, con la comunità che condividerà momenti di confronto e di convivialità. La serata si concluderà con interventi e spettacoli, senza nomi di enti o persone specifiche.