Premio Pellegrini di Pace mercoledì piazza Dante ospita la comunità di Nomadelfia
Mercoledì 22 luglio, alle 21.30, Piazza Dante ospiterà una serata dedicata alla comunità di Nomadelfia, che presenterà iniziative e testimonianze. L’evento si svolge nel contesto del Premio Pellegrini di Pace e vedrà la partecipazione di diverse generazioni. La manifestazione si svolgerà all’aperto, con la comunità che condividerà momenti di confronto e di convivialità. La serata si concluderà con interventi e spettacoli, senza nomi di enti o persone specifiche.
Mercoledì 22 luglio, a partire dalle ore 21.30, Piazza Dante si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per accogliere la comunità di Nomadelfia, protagonista di una serata capace di unire generazioni diverse attorno a un'unica, semplice certezza: la fraternità può ancora cambiare il volto delle relazioni umane. L'appuntamento si inserisce nell'ambito del Premio Pellegrini di Pace, promosso dall'Arcidiocesi di Napoli attraverso il proprio ramo ETS, e rappresenta un'occasione di incontro aperta a tutta la città, credenti e non credenti, famiglie e giovani, in un clima di festa e di condivisione.... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
Notizie e thread social correlati
Premio Internazionale Pellegrini di Pace al San CarloIl Premio Internazionale Pellegrini di Pace sarà consegnato mercoledì 17 giugno 2026 al Teatro di San Carlo.
Il premio «Pellegrini di pace» alla regista tunisina Kaouther Ben HaniaIeri sera, nella chiesa di San Giovanni Maggiore, la regista tunisina Kaouther Ben Hania ha ricevuto il premio «Pellegrini di pace».
Temi più discussi: Cammino della Traslazione, ottanta pellegrini da Asciano a Le Vertighe; Camminare per la pace, per la fede e per la storia: Lauria riprende il pellegrinaggio al Gelbison dopo 67 anni; Il messaggio dell'Arcivescovo Aloise ai turisti: Benvenuti nella Diocesi di Rossano-Cariati, siate pellegrini di bellezza; ANPS – Insieme con il Pellegrino sulla via della Pace. Cammino sulla Via Micaelica. Da Roma – Città del Vaticano – a Monte Sant’Angelo (FG) – Santuario San Michele Arcangelo.
Sangue in via Acton a #Napoli questa notte: un clochard di 34 anni è stato accoltellato da uno sconosciuto che l’ha rapinato di 200 euro in contanti e del telefono cellulare. Il ferito è stato trasportato e soccorso all’ospedale Pellegrini. I carabinieri sulle tracce d facebook
L'ufficio del presidente polacco spiega perché Mussolini e Schröder mantengono l'Ordine dell'Aquila Bianca reddit
Diocesi: Napoli, domani consegna del Premio internazionale Pellegrini di pace alla regista tunisina Kaouther Ben HaniaProsegue il cammino del Premio internazionale Pellegrini di pace, il progetto promosso dall’arcidiocesi di Napoli attraverso il suo ramo Ets e fortemente voluto dal card. Mimmo Battaglia per ... agensir.it
Napoli, il Premio Pellegrini di Pace omaggia la regista tunisina Kaouther Ben HaniaProsegue il cammino del Premio Internazionale Pellegrini di Pace, il progetto promosso dall'Arcidiocesi di Napoli attraverso il suo ramo ETS e fortemente voluto dal Cardinale don Mimmo Battaglia per ... ilmattino.it