Dieci anni dopo la sentenza del Tribunale arbitrale dell’Aia contro le rivendicazioni cinesi nel Mar Cinese Meridionale, la decisione non ha portato a un cambiamento immediato nelle rivendicazioni di Pechino. La vera novità riguarda il ruolo che quella sentenza sta assumendo nell’assetto strategico della regione dell’Indo-Pacifico, diventando un punto di riferimento nelle dinamiche di potere e nelle tensioni tra le nazioni coinvolte.

A dieci anni dalla sentenza con cui il Tribunale arbitrale dell’Aia demolì le rivendicazioni marittime della Cina nel Mar Cinese Meridionale, la vera novità non è tanto il contenuto del lodo – che Pechino continua a respingere integralmente – quanto il ruolo che quella decisione sta assumendo nell’architettura strategica dell’Indo-Pacifico. La dichiarazione congiunta diffusa da Stati Uniti, Australia, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Regno Unito e Filippine non si limita infatti a commemorare il decennale dell’arbitrato del 2016. Di fatto, riafferma il valore dell’Unclos, richiama la natura... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché il Mar Cinese è il banco di prova del nuovo ordine marittimo

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