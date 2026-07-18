Un uomo di 55 anni è stato arrestato a Rieti con l’accusa di rapina aggravata. La sera precedente, ha minacciato con un coltello una farmacista per portare via prodotti di cosmetica. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato poco dopo l’episodio. La farmacista non ha riportato ferite. La polizia ha sequestrato l’arma e recuperato la merce.

Un uomo di 55 anni originario di Roma e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Rieti per rapina aggravata dopo aver minacciato con un coltello una farmacista per sottrarre prodotti di cosmetica. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di recuperare la refurtiva e sequestrare l’arma. L’uomo è stato condotto in carcere, mentre la merce è stata restituita alla proprietaria. Arresto in flagranza a Rieti L'intervento dei Carabinieri e il recupero della refurtiva L'arresto e le conseguenze giudiziarie Arresto in flagranza a Rieti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato in una farmacia di Rieti durante un orario di punta. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura per una farmacista a Rieti, minacciata con un coltello da un 55enne a scopo di rapina: il provvedimento

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