Il presidente si trova ora a far fronte a rivali emergenti, tra cui candidati populisti di segno opposto nel Partito Democratico. Usa la Cina per mobilitare gli elettori in vista delle elezioni di midterm. I risultati recenti sono stati deludenti e aumentano le preoccupazioni per una possibile sconfitta. La presenza di avversari con posizioni simili, ma opposte, rende più complesso il quadro politico.

di Marta Ottaviani ROMA Un presidente che usa la Cina per chiamare a raccolta i suoi elettori in vista delle elezioni di midterm e che deve confrontarsi non solo con risultati poco entusiasmanti, ma anche con un Partito Democratico nel quale stanno emergendo candidati populisti come lui, ma di segno opposto. Federico Petroni, coordinatore Usa di Limes e coordinatore della Scuola di Limes, ha spiegato quale fosse il reale obiettivo del discorso alla nazione di due notti fa. Petroni, Trump nel suo discorso alla nazione ha accusato la Cina di aver tentato di influenzare il voto americano del 2020. Perché questo messaggio e perché proprio adesso? "Più che un attacco alla Cina, è un attacco a quello che Trump definisce lo Stato profondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Paura della sconfitta: "Ora il tycoon ha rivali. Teme i populisti dem"

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