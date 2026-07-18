Dopo i temporali intensi, le temperature sono risalite con il ritorno del caldo nel fine settimana. Tuttavia, nelle prossime ore si prevede un calo delle temperature, accompagnato da temporali di forte intensità. È prevista anche una successiva fase di fresco, con ulteriori temporali possibili.

Ferrara, 18 luglio 2026 – “Dopo i furiosi temporali è tornato il caldo. Ma la vera rinfrescata è vicina. Attenzione però: potrebbe arrivare accompagnata da nuovi temporali molto forti”. Luca Lombroso, meteorologo Ampro e divulgatore ambientale, analizza la situazione alla luce dei forti temporali registrati mercoledì e delle previsioni per il fine settimana. In particolare, l’esperto di si concentra sul nord, con un passaggio sulla Regione: “L’Emilia-Romagna e gran parte del Nord vivranno ancora giornate molto calde, con massime generalmente fra 34 e 36 gradi e notti tropicali. La situazione sarà però peggiore al Centro-Sud, con punte oltre i 40 in Sardegna, Sicilia e localmente Puglia”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Passata la bufera è tornato il caldo, fine settimana con temperature alte. “Poi fresco e altri temporali”: ecco quando

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