PALINSESTI 26 LUGLIO-1 AGOSTO 2026 | TEMPTATION ISLAND CHIUDE CON TRIPLETE

Notizia in breve

Dal 26 luglio all’1 agosto 2026, i palinsesti televisivi di varie reti mostrano diversi cambiamenti. Su Rai1 va in onda “Noos: L’Avventura della Conoscenza”, mentre su La7 viene trasmesso “Il Giovane”. Mediaset presenta programmi senza titoli specifici, e anche Tv8, Nove e La7 Cinema hanno le loro programmazioni settimanali. La settimana si chiude con la conclusione di “Temptation Island” che ha ottenuto un triplete.