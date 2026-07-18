PALINSESTI 26 LUGLIO-1 AGOSTO 2026 | TEMPTATION ISLAND CHIUDE CON TRIPLETE
Dal 26 luglio all’1 agosto 2026, i palinsesti televisivi di varie reti mostrano diversi cambiamenti. Su Rai1 va in onda “Noos: L’Avventura della Conoscenza”, mentre su La7 viene trasmesso “Il Giovane”. Mediaset presenta programmi senza titoli specifici, e anche Tv8, Nove e La7 Cinema hanno le loro programmazioni settimanali. La settimana si chiude con la conclusione di “Temptation Island” che ha ottenuto un triplete.
Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 26 luglio al 1° agosto 2026. Rai1 D: Noos: L’Avventura della Conoscenza (25) L: Il Giovane Montalbano R M: M: film G: DOC: Nelle Tue Mani 3 (38) R V: TIM Summer Hits (44) S: Festival del Circo di Montecarlo R Canale 5 D: Racconto di Una Notte 1ªTv L: Temptation Island (79) M: Temptation Island (89) M: Temptation Island (99) G: Battiti Live (55) V: L’Erede 1ªTv S: Ciao Darwin 8 (910) R nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Rai2 D: L: Delitti in Paradiso 2 1ªTv M: M: G: Il Commissario Rex 1ªTv V: L’Ispettore Coliandro R S: Nel Segno del Giallo 1ªTv Italia 1 D: Le Iene Presentano: Il Verdetto R L: I Predoni M: Bastardi Senza Gloria M: Chicago P. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org
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