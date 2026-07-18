Oroscopo Paolo Fox del giorno | le previsioni di sabato 18 luglio 2026

Nell’oroscopo di oggi, sabato 18 luglio 2026, sono state pubblicate le previsioni di Paolo Fox. L’astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” ha condiviso le sue indicazioni per questa giornata. Le previsioni riguardano i vari segni zodiacali e sono state diffuse attraverso i canali ufficiali. Non sono presenti altri dettagli specifici o approfondimenti sulle singole previsioni.

Oroscopo Paolo Fox di oggi: sabato 18 luglio 2026. Oroscopo Paolo Fox di oggi: 18 luglio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!» Oroscopo Paolo Fox Ariete. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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L'Oroscopo di Paolo Fox di Oggi Sabato 18/07/2026

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