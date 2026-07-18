Lo Scorpione sa già dove andare e cosa fare, mentre i Pesci si dedicano alla creatività. Oggi, molte persone tendono a riempire la giornata con incontri e uscite per paura di perdere qualcosa. È comune in estate: si organizza un brunch, un aperitivo o una cena, si va al mare o a un concerto, con l’intenzione di passare solo mezz’ora.

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per sabato 18 luglio! Se c’è una cosa che oggi dovresti evitare è riempire la giornata per paura di perderti qualcosa. Succede spesso d’estate: un brunch, un aperitivo, una festa, una cena, il mare, il concerto, “passiamo solo mezz’oretta”. e alla fine ti ritrovi a correre da una parte all’altra senza goderti davvero niente. Le stelle di questo sabato ti invitano a fare l’esatto contrario. Scegli meno, ma scegli meglio. Perché non sarà il numero di programmi a rendere speciale questa giornata, ma le emozioni che ti porterai a casa. Oroscopo di Paolo Fox, sabato 18 luglio 2026, segno per segno. Oggi sei molto più attento a quello che ti fa stare bene davvero. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 18 luglio: Scorpione sa dove andare, Pesci creativo

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Oroscopo Paolo Fox Oggi Venerdì 10 Luglio 2026: Attenzione ai Soldi e alle Firme!

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