Oroscopo di Paolo Fox per oggi 18 luglio | Scorpione sa dove andare Pesci creativo

Da metropolitanmagazine.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo Scorpione sa già dove andare e cosa fare, mentre i Pesci si dedicano alla creatività. Oggi, molte persone tendono a riempire la giornata con incontri e uscite per paura di perdere qualcosa. È comune in estate: si organizza un brunch, un aperitivo o una cena, si va al mare o a un concerto, con l’intenzione di passare solo mezz’ora.

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Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per sabato 18 luglio! Se c’è una cosa che oggi dovresti evitare è riempire la giornata per paura di perderti qualcosa. Succede spesso d’estate: un brunch, un aperitivo, una festa, una cena, il mare, il concerto, “passiamo solo mezz’oretta”. e alla fine ti ritrovi a correre da una parte all’altra senza goderti davvero niente. Le stelle di questo sabato ti invitano a fare l’esatto contrario. Scegli meno, ma scegli meglio. Perché non sarà il numero di programmi a rendere speciale questa giornata, ma le emozioni che ti porterai a casa. Oroscopo di Paolo Fox, sabato 18 luglio 2026, segno per segno. Oggi sei molto più attento a quello che ti fa stare bene davvero. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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