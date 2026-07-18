Oroscopo del giorno sabato 18 luglio | scopri cosa ti riservano le stelle oggi

L'oroscopo di oggi indica che Mercurio in opposizione a Marte invita a riflettere sui propri obiettivi. La Luna influisce su emozioni e relazioni, mentre Mercurio suggerisce di valutare attentamente le decisioni, specialmente in ambito lavorativo. La giornata può portare momenti di introspezione e attenzione alle dinamiche interpersonali. Non sono previste variazioni significative nelle attività quotidiane, ma si consiglia di mantenere un atteggiamento attento e ponderato.

L'oroscopo di oggi rivela come Mercurio e la Luna influenzano le nostre vite, offrendo spunti su amore, relazioni e lavoro. Con Mercurio che contrasta Marte, è il momento di riflettere e identificare i nostri obiettivi. La Luna in Vergine ci aiuta a superare ostacoli e a mantenere l'armonia nelle relazioni. Scopriamo come affrontare le sfide quotidiane e cogliere le opportunità che l'universo ci offre, mantenendo alto il morale e la fiducia nelle nostre capacità. Ariete. I nuovi progetti sono pronti per il varo, ma anche a costo di apparire troppo pignoli, riguardiamo i dettagli, spesso sono questi a fare la differenza. Mercurio contrasta la foga di Marte, a tutto vantaggio della riflessione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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OROSCOPO DEL GIORNO – SABATO 11 LUGLIO 2026

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