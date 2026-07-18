Nel film, il finale mostra una civiltà in rovina e un discorso tra generazioni. La scena evidenzia il crollo di un mondo e il passaggio di testimone tra chi ha vissuto e chi deve affrontare il futuro. La narrazione si concentra sulla fine di un’epoca e sulla continuità tra le nuove e le vecchie generazioni, senza rispettare strettamente la fedeltà storica del poema originale.

Se l'aderenza storica al cinema non è richiesta (altrimenti non esisterebbe il valore del racconto e dell'identità intellettuale), Nolan ha lucidamente smussato il finale del poema omerico. Ecco perché. L'articolo contiene spoiler. Ormai è una specie di moda, o meglio dire una piaga. Da qualche tempo a questa parte - per inciso, da quando internet ha dato la possibilità a tutti di dire la propria - quando esce un film molto atteso si aprono voragini di pensiero creando una malsana polarizzazione. Ed è avvenuto, fin dall'annuncio della produzione, anche con Odissea di Christopher Nolan. Tutti, ma proprio tutti, hanno sentito il bisogno di esprimere, ancor prima di vedere il film, la propria opinione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Odissea, il finale del film spiegato: la civiltà che crolla e il discorso generazionale

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