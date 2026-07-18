Occupazione abusiva di suolo sanzioni a molti locali Ci sono pizzeria Capuano al Vomero e Leopoldo Cafebar in via Toledo

Notizia in breve

Sono state emesse sanzioni a numerosi locali per occupazione abusiva di suolo pubblico. Tra questi, ci sono una pizzeria al Vomero e un bar in via Toledo. Le sospensioni riguardano anche bar a Chiaia, in vico Belledonne, altri esercizi nel corso Secondigliano e un locale nei Quartieri Spagnoli. Le autorità hanno intervenuto per regolare l’occupazione dello spazio pubblico e applicare le sanzioni previste.