Occupazione abusiva di suolo sanzioni a molti locali Ci sono pizzeria Capuano al Vomero e Leopoldo Cafebar in via Toledo
Sono state emesse sanzioni a numerosi locali per occupazione abusiva di suolo pubblico. Tra questi, ci sono una pizzeria al Vomero e un bar in via Toledo. Le sospensioni riguardano anche bar a Chiaia, in vico Belledonne, altri esercizi nel corso Secondigliano e un locale nei Quartieri Spagnoli. Le autorità hanno intervenuto per regolare l’occupazione dello spazio pubblico e applicare le sanzioni previste.
Le sospensioni riguardano anche baretti a Chiaia, nella zona di vico Belledonne, altri esercizi del corso Secondigliano e un locale ai Quartieri Spagnoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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