Google ha presentato NotebookLM, un’intelligenza artificiale progettata per trasformare documenti, video e appunti in lezioni, attività e materiali didattici. La piattaforma permette ai docenti di creare contenuti educativi più facilmente, utilizzando strumenti avanzati di elaborazione automatica. La novità si inserisce in un contesto in cui l’IA viene sempre più utilizzata nel lavoro quotidiano degli insegnanti, non solo per ricerche o supporto alla scrittura, ma anche per la progettazione didattica.

L’intelligenza artificiale sta entrando sempre più concretamente nel lavoro quotidiano dei docenti, non solo come strumento di ricerca o supporto alla scrittura, ma anche come alleata nella progettazione didattica. Tra gli strumenti più interessanti in questo ambito c’è NotebookLM, l’applicazione di Google che consente di lavorare su documenti, video, appunti e materiali personali per organizzarli,. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Come Usare NotebookLM di Google: Tutorial Definitivo in Italiano

Temi più discussi: NotebookLM, l'Intelligenza Artificiale di Google che trasforma documenti, video e appunti in lezioni, attività e materiali didattici – corso pratico; NotebookLM entra nella famiglia Gemini e cambia nome in Gemini Notebook; NotebookLM diventa Gemini Notebook, svelati gli avatar su Vids e le Connected Apps; Da NotebookLM a Gemini Notebook: Google cambia nome al tool ma aggiunge i muscoli del cloud computing nativo.

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NotebookLM cambia nome: ora si chiama Gemini NotebookGoogle cambia il nome di NotebookLM, che diventa Gemini Notebook, senza modificarne la natura e le funzioni dedicate a studio e ricerca. msn.com

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