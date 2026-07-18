Non ti piace il mare? In Italia crescono le piscine tra relax e natura

In Italia, le piscine crescono tra relax e natura, anche se non tutti amano il mare. Nel settore sanitario, si studia il “Co-Bedding” nei neonati prematuri, con il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson che ha attirato attenzione scientifica. Sul fronte vulcanologico, il rischio sui Campi Flegrei viene segnalato come alto dal vulcanologo, che denuncia gravi errori di comunicazione riguardo alle emergenze passate.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Lega del Filo d’Oro, nel 2025 numeri record: oltre 1. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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