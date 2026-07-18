Non sarebbe giusto paragonare Kevin Nolan a Zinedine Zidane ma forse era un guerriero migliore Youri Djorkaeff su due dei suoi ex compagni di squadra molto diversi
Youri Djorkaeff ha commentato che, durante la sua carriera di vent’anni, ha condiviso il campo con molti grandi calciatori. Ha detto che, pur non considerando giusto paragonare Kevin Nolan a Zinedine Zidane, il primo potrebbe essere stato un guerriero migliore. Djorkaeff ha giocato con entrambi, evidenziando differenze tra le loro caratteristiche e stili di gioco. La sua esperienza include collaborazioni con alcuni dei più noti talenti del calcio internazionale.
Notizia fresca giunta in redazione: Durante la sua carriera ventennale, Youri Djorkaeff ha suonato con alcuni dei più grandi talenti della sua generazione. A livello di club, considera l’attaccante brasiliano Ronaldo, con cui ha giocato all’Inter, come il suo più grande compagno di squadra di sempre, mentre sul fronte internazionale, la maggior parte dei neutrali classificherebbe il suo compagno di centrocampo Zinedine Zidane come un altro dei grandi dell’epoca. Meno di quattro anni dopo aver assistito il decisivo secondo gol di Zidane nella finale della Coppa del Mondo del 1998, la carriera di Djorkaeff ha preso una svolta strabiliante, quando si è ritrovato a giocare al fianco di giocatori del calibro di Dean Holden e Michael Ricketts al Bolton Wanderers. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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