non sarebbe giusto paragonare kevin nolan a zinedine zidane ma forse era un guerriero migliore youri djorkaeff su due dei suoi ex compagni di squadra molto diversi

Notizia in breve

Youri Djorkaeff ha commentato che, durante la sua carriera di vent’anni, ha condiviso il campo con molti grandi calciatori. Ha detto che, pur non considerando giusto paragonare Kevin Nolan a Zinedine Zidane, il primo potrebbe essere stato un guerriero migliore. Djorkaeff ha giocato con entrambi, evidenziando differenze tra le loro caratteristiche e stili di gioco. La sua esperienza include collaborazioni con alcuni dei più noti talenti del calcio internazionale.