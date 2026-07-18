Nico Bartalini | Ecco chi c’è nella squadra

Durante la prima riunione della Direzione del Partito Democratico in provincia di Siena, il segretario ha annunciato i componenti della nuova squadra di governo. Non sono stati forniti dettagli sui nomi o sui ruoli specifici di ciascun membro. La comunicazione riguarda esclusivamente la presentazione della formazione politica senza ulteriori approfondimenti sui contenuti o sulle strategie future. La riunione si è svolta senza ulteriori interventi pubblici o dichiarazioni aggiuntive.

Nel corso della prima Direzione del Partito Democratico della provincia di Siena, il segretario provinciale Nico Bartalini (foto) ha comunicato la composizione del nuovo esecutivo e le relative deleghe: Sara Melaccio (Sovicille, 33 anni) è vicesegretaria; Lisa Cencini Lisa (Sinalunga, 28 anni) con delega a Scuola e università, cultura e diritti civili; Francesca Mariottini (Abbadia San Salvatore, 32 anni) seguirà Tesseramento e partecipazione; Alessandro Masi (Siena, 60 anni) si occuperà di Servizi pubblici locali; Stefano Nardi (Colle di Val d’Elsa, 35 anni) di Organizzazione e coordinamento della segreteria; Fabrizio Nepi (Castelnuovo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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