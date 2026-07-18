nello spazio a colpi di grafite

Il primo numero di una nuova serie di Dylan Dog sarà disponibile in edicola dal 29 luglio. La pubblicazione include anche storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. La rivista presenta un formato a puntate e si svolge nello spazio, con illustrazioni realizzate a grafite. Si tratta di un’edizione inedita e lunga, composta da due parti.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Il nuovo lavoro a fumetti della coppia Filippelli-Canestrari (già autori di Un Corpo smembrato, Eris Edizioni, 2021) si apre con la famosa citazione dell’astronomo Carl Sagan che accosta la prosaica torta di mele alle stelle. Ma la storia contenuta nel piccolo volume cartonato di Luna brutalista non ha niente di prosaico: è anzi realizzata con un approccio poetico e intimista che rende questo racconto fantascientifico, nato dalla fascinazione verso l’architettura brutalista, una profonda metafora sul senso delle relazioni umane nell’immensità dello spazio-tempo. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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