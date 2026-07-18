Durante la puntata del 17 luglio di Quarto Grado sono stati presentati nuovi documenti relativi al caso di Garlasco. Sono stati mostrati un racconto inedito di un ex carabiniere e alcune riflessioni dell’ex fidanzata di uno dei sospettati, nota come Mao. La trasmissione ha approfondito dettagli non precedentemente divulgati sulla vicenda, accompagnata da una colonna sonora melodrammatica. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui contenuti specifici dei documenti o sulle identità coinvolte.

L a puntata di venerdì 17 di Quarto Grado è stata dedicata al delitto di Garlasco. Con un crescendo di musica melodrammatica, Gianluigi Nuzzi ha tirato fuori dal cilindro l’inedito racconto di un ex carabiniere e le riflessioni dell’ex fidanzata di Andrea Sempio, la misteriosa Mao (ebbene sì, Mao). Tanti ospiti in studio come gli avvocati Biscotti, Taccia e Cataliotti, Gennaro Cassese, il giornalista Gianluca Zanella. Da Sinner a Garlasco: cosa hanno cercato gli italiani su Wikipedia nel 2025 X Leggi anche › Con l’intervista a Marco Poggi, Garlasco è una sfida a distanza tra “Quarto Grado” e “Ore 14 sera” Quarto Grado puntata 17 luglio caso Garlasco: il racconto inedito e i «non ricordo» di Mister X. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Nella puntata del 17 luglio ampio spazio al caso Garlasco con nuovi e inediti documenti

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