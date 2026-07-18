Naspi a luglio 2026 quando viene pagata | consulta le possibili date di accredito

Il pagamento della NASpI di luglio 2026, relativo alla mensilità di giugno, è in corso di elaborazione. Le date di accredito possibili sono ancora da comunicare, ma si sa che il pagamento riguarda l’indennità di disoccupazione INPS. Le eventuali date di pagamento saranno comunicate dall’ente competente non appena disponibili. Fino ad allora, resta in attesa il ricevimento dell’accredito sul conto corrente o sulla carta prepagata collegata.

. Il pagamento della NASpI di luglio 2026 (disoccupazione INPS), relativo alla mensilità maturata a giugno, è in fase di elaborazione. Come previsto dalle prassi dell'Istituto, l' INPS non adotta un calendario unico nazionale: le tempistiche di accredito sono individuali e variano in base alla sede territoriale competente e alla gestione della singola domanda. Previsioni per l'accredito (luglio 2026) In base all'andamento dei flussi di pagamento dei mesi precedenti, le prime erogazioni potrebbero essere disposte: Tra il 9 e il 15 luglio 2026. Si tratta di una stima basata sulle tempistiche ordinarie INPS e non di un calendario ufficiale. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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NASPI Marzo 2026: Quando arriva il pagamento INPS e come controllare gli accrediti

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