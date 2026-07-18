Un automobilista a Napoli ha ignorato un posto di blocco della polizia municipale, dando il via a un inseguimento di diversi chilometri. Durante la fuga, l’uomo ha ferito un agente. La polizia ha poi arrestato il conducente e sequestrato il veicolo. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dell’agente ferito o sull’identità del conducente.

Scene da Far West a Napoli dove il 18 luglio un automobilista non si sarebbe fermato all’alt della polizia municipale ed è fuggito per diversi chilometri. L’inseguimento sarebbe iniziato nei pressi di piazza Garibaldi e si sarebbe concluso a Ponticelli, nell’area orientale della città. Durante la fuga un agente sarebbe rimasto ferito. Non si ferma all'alt, inseguimento a Napoli: cosa è successo L’inseguimento da piazza Garibaldi a Ponticelli Cosa succede se non ti fermi ad un posto di blocco Non si ferma all’alt, inseguimento a Napoli: cosa è successo Secondo quanto riportato da Il Mattino, gli agenti municipali dell’unità operativa San Lorenzo erano impegnati in un servizio di controllo del territorio quando hanno intimato l’alt al conducente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Napoli, automobilista non si ferma all'alt. Durante l'inseguimento ferito un agente

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