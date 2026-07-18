La biblioteca e la pinacoteca dell’Avvocatura dello Stato di Napoli sono ora patrimonio pubblico. L’accordo tra l’ente e un’associazione di promozione culturale prevede la tutela e la valorizzazione delle collezioni conservate nella sede di via Diaz. Le opere e i volumi, fino a oggi chiusi al pubblico, saranno accessibili e integrati in iniziative culturali cittadine. L’obiettivo è trasformare il sito in un punto di riferimento culturale.

Una intesa tra l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e l’Associazione Macs – Mecenati per le arti il cinema e lo sport, mirante a preservare e valorizzare il patrimonio della biblioteca della sede napoletana dell’Avvocatura dello Stato in via Diaz. Il patto, voluto dall’avvocato distrettuale Michele Gerardo e dal presidente di Macs notaio Roberto Dante Cogliandro (entrambi in foto ), consentirà una maggiore e migliore fruizione dei volumi, dei documenti, della storia custodita. Un progetto che mira a tutelare e a riqualificare un patrimonio che l’Avvocatura intende così offrire all’intera città, i mplementando le attività già in atto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Napoli apre un tesoro nascosto: la biblioteca e la pinacoteca dell’Avvocatura diventano patrimonio della città

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