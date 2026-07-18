Napoli ancora tre giorni di fuoco | scatta il Livello 3 rosso Da mercoledì 22 arriva la spazzolata norvegese

Da fanpage.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da mercoledì, Napoli torna a registrare un calo delle temperature dopo tre giorni di ondata di caldo intenso. Attualmente, la città si trova sotto il livello di allerta massimo, con temperature percepite fino a 38°C fino a lunedì. L'ultima ondata africana ha portato temperature elevate, ma dal 22 si prevede un cambiamento con un ritorno a condizioni più fresche. La situazione rimane critica per i prossimi tre giorni, con l'allerta rossa ancora in vigore.

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Napoli soffoca sotto l'ultima fiammata africana: da domenica scatta il Livello 3, massimo allerta. Percepiti 38°C fino a lunedì. La svolta fresca solo da mercoledì. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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