MXGP Ruben Fernandez fa sua la Qualifying Race del GP di Gran Bretagna Lucas Coenen subito out
Ruben Fernandez ha vinto la Qualifying Race del GP di Gran Bretagna nel Mondiale MXGP 2026. La gara si è svolta sul tracciato di Foxhills, con Fernandez che ha concluso davanti a Romain Febvre, secondo. Lucas Coenen è stato subito eliminato. La vittoria permette a Fernandez di partire in prima fila nella gara principale.
Ruben Fernandez si è aggiudicato la Qualifying Race del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale MXGP 2026. Sul tracciato di Foxhills il pilota spagnolo del team Honda ha preceduto il francese Romain Febvre (Kawasaki) per 2.0 secondi mentre è terzo il suo connazionale Tom Vialle (Honda) a 12.3 Quarta posizione per l’olandese Jeffrey Herlings (Honda) a 12.8 quinta per lo sloveno Tim Gajser (Yamaha) a 14.6 mentre in sesta troviamo il norvegese Kevin Horgmo (Honda) a 22.1. Settima posizione per il francese Maxime Renaux (Yamaha) a 36.9, ottava per lo spagnolo Oriol Oliver (KTM) a 38.4, nona per l’olandese Calvin Vlaanderen (Ducati) a 39. 🔗 Leggi su Oasport.it
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