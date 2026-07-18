mxgp ruben fernandez fa sua la qualifying race del gp di gran bretagna lucas coenen subito out

Notizia in breve

Ruben Fernandez ha vinto la Qualifying Race del GP di Gran Bretagna nel Mondiale MXGP 2026. La gara si è svolta sul tracciato di Foxhills, con Fernandez che ha concluso davanti a Romain Febvre, secondo. Lucas Coenen è stato subito eliminato. La vittoria permette a Fernandez di partire in prima fila nella gara principale.