MX2 | Laengenfelder si impone nella Qualifying Race a Foxhills Due italiani in top 10
Simon Laengenfelder ha conquistato la vittoria nella Qualifying Race MX2 al GP della Gran Bretagna, disputata su un tracciato tecnico a Foxhills. La gara si è conclusa con il tedesco al comando, mentre due italiani sono entrati nella top 10. La gara ha visto un confronto serrato tra i piloti, con numerose battaglie e sorpassi nelle fasi finali.
Termina con la zampata di Simon Laengenfelder la Qualifying Race valida per il GP della Gran Bretagn a, undicesimo atto del Mondiale 2026 di Motocross, classe MX2, attualmente in fase di svolgimento presso il tecnico tracciato di Foxhills. Ottima la prova del teutonico in forza alla KTM, abile a scalzare dalla vetta un Guillem Farres che sembrava destinato al successo fermando il cronometro a 25:49.663. Lo spagnolo arruolato tra le fila della Triumph si è invece dovuto accontentare della seconda moneta con un distacco di 0:01.438 rispetto al rivale. Terzo posto, invece, per il sudafricano Camden McLellan, il quale si è accontentato di uno scarto di 0:02. 🔗 Leggi su Oasport.it
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