MX2 | Laengenfelder si impone nella Qualifying Race a Foxhills Due italiani in top 10

Notizia in breve

Simon Laengenfelder ha conquistato la vittoria nella Qualifying Race MX2 al GP della Gran Bretagna, disputata su un tracciato tecnico a Foxhills. La gara si è conclusa con il tedesco al comando, mentre due italiani sono entrati nella top 10. La gara ha visto un confronto serrato tra i piloti, con numerose battaglie e sorpassi nelle fasi finali.