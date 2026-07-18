Moviola Francia Inghilterra | gli episodi dubbi del match diretto dall’arbitro Valenzuela 

Durante la partita tra Francia e Inghilterra, l’arbitro Valenzuela ha preso decisioni che hanno suscitato discussioni, con alcuni episodi ritenuti dubbi dalla moviola. Nel calcio sudamericano, il Colo Colo sta considerando l’ingaggio di un portiere che ha giocato a Capo Verde, valutando una possibile opportunità. Nel campionato italiano, si sono svolti i primi test stagionali delle squadre di Serie A, con risultati e recap che sono stati resi noti. Nel mercato, si parla di un possibile arrivo di Cavani al Lecce, con primi contatti esplorativi a parametro zero.

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