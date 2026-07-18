Due persone sono morte questa sera in un incidente tra moto e furgone sulla provinciale 78 a Passo Colmurano, intorno alle 20.30. La moto ha tamponato il veicolo, provocando il decesso di un uomo e di una donna a bordo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle due persone. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Colmurano (Macerata), 18 luglio 2026 – Tragico scontro tra auto e moto questa sera, intorno alle 20.30, sulla provinciale 78, a Passo Colmurano. A perdere la vita un uomo e una donna a bordo di una moto da strada. La coppia viaggiava in direzione Sarnano. Secondo le prime ricostruzioni, la moto all’improvviso, per cause in corso di accertamento, avrebbe tamponato un furgone che procedeva verso la stessa direzione. Lo schianto è successo all’incrocio per Urbisaglia, tra via Setificio e la provinciale. All’altezza della pizzeria. Un testimone, un’ex guardia giurata, avrebbe visto la moto volare e riprecipitare a terra. Ha cercato di soccorrere la coppia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Moto tampona un furgone: due morti

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