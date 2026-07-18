Morning Weekend – Tre milioni di persone contro 23 e altre storie
Tre milioni di persone hanno partecipato a una protesta nel Regno Unito, contro appena 23 presenti in un altro evento. Nel frattempo, si sono svolti incontri tra il nuovo primo ministro e leader di partiti politici. Altre notizie riguardano un futuro scenario visto da Mont-Saint-Michel e una grande statua di Gesù Cristo, che ha suscitato reazioni negative da parte di esponenti religiosi. La pagina è riservata agli abbonati e include anche altri aggiornamenti.
Un nuovo primo ministro nel Regno Unito, il futuro visto da Mont-Saint-Michel e una enorme statua di Gesù Cristo che non piace alla Chiesa Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo. È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta. Ep. 1252 – Un’idea sgraziata della giustizia e le altre storie di oggi. 🔗 Leggi su Ilpost.it
More than 60 million people on alert for dangerous flash flood
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