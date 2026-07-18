Morning Weekend – Tre milioni di persone contro 23 e altre storie

Notizia in breve

Tre milioni di persone hanno partecipato a una protesta nel Regno Unito, contro appena 23 presenti in un altro evento. Nel frattempo, si sono svolti incontri tra il nuovo primo ministro e leader di partiti politici. Altre notizie riguardano un futuro scenario visto da Mont-Saint-Michel e una grande statua di Gesù Cristo, che ha suscitato reazioni negative da parte di esponenti religiosi. La pagina è riservata agli abbonati e include anche altri aggiornamenti.