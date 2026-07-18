Il Milan ha registrato circa 2 milioni di euro in ricavi durante la stagione, risultando la squadra con i incassi più alti in Serie A. La finale dei Mondiali 2026 si disputerà domani tra Spagna e Argentina, mentre questa sera si gioca la partita per il terzo e quarto posto tra Inghilterra e Francia. La competizione mondiale si avvia alla conclusione con le ultime partite.

Siamo ormai arrivati alla fine dei Mondiali 2026: questa sera la finale per il terzo e quarto posto tra Inghilterra e Francia, mentre domani andrà in scena la finale vera e propria tra Spagna e Argentina. promowebapp Club Benefits Programme della Fifa: il primato del Milan. La Fifa riconosce un indennizzo alle società che mettono a disposizione i propri giocatori per le nazionali e in Serie A è il Milan che domina questa speciale classifica con quasi 2 milioni di euro dal Club Benefits Programme della Fifa. Il dettaglio dei guadagni per ogni giocatore rossonero. La Gazzetta dello Sport descrive nel dettaglio quanto guadagnano i rossoneri per ogni giocatore: - Mike Maignan e Adrien Rabiot in testa grazie agli oltre 240mila euro garantiti dal percorso della Francia fino alla semifinale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Mondiali 2026: Milan re d'incassi in Serie A, quasi 2 milioni di guadagni. Ecco perché

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