Durante l’evento di presentazione dei Mondiali 2026 a New York, si è verificato un episodio che ha coinvolto un giocatore noto, in occasione dell’evento pre-finale tra Spagna e Argentina. Nei giorni precedenti alla finale prevista per domenica 19 luglio, sui social sono circolate immagini e commenti riguardanti un confronto tra il giocatore e il capitano argentino. L’incidente ha attirato l’attenzione degli utenti online, generando discussioni sulla scena sportiva internazionale.

A poche ore dalla finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, in programma domenica 19 luglio, l’attenzione si concentra anche su un episodio avvenuto durante il grande evento di presentazione organizzato a New York. Un momento che ha fatto rapidamente il giro dei social, coinvolgendo uno dei protagonisti più attesi della sfida: Lionel Messi. Sul palco le stelle del calcio e dello sport mondiale. L’evento, condotto dall’ex difensore del Manchester United Rio Ferdinand, ha riunito grandi campioni dello sport. Sul palco sono saliti i due commissari tecnici Lionel Scaloni e Luis de la Fuente, insieme ai giocatori simbolo delle rispettive nazionali. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - Mondiali 2026, “affronto” a Messi durante l’evento pre-finale: il caso Durant fa discutere sui social

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