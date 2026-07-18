Modric è in vacanza, ma sembra non fermarsi mai. Durante le ferie, si è mostrato attivo, senza pause, mentre il Milan lo aspetta per la prossima stagione. Nella sua prima esperienza in Serie A, ha disputato più partite rispetto a tutte le competizioni con il Real Madrid, più di quelle giocate con la Dinamo Zagabria e quasi quanto le partite in Premier League con il Tottenham.

Nella sua prima Serie A rossonera Modric ha giocato più che in tutti i tornei spagnoli giocati con il Real, più che nei campionati croati con la Dinamo Zagabria, agli esordi della carriera, e quasi più che in tutte le edizioni di Premier a cui aveva partecipato con il Tottenham. Solo una volta ha trascorso più minuti in campo rispetto a quanto fatto nell’ultima stagione con il Milan: 3216’ con gli Spurs in Inghilterra, stagione 2011-12, contro i 2816 dell’ultimo anno italiano, a cui sono stati forzatamente sottratti quelli in cui era stato costretto a fermarsi per la frattura allo zigomo di fine aprile scorso. A giudicare dalla tenuta fisica e dalla resistenza, si può dire che Luka sia come ringiovanito di quindici anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Gazzetta.it - Modric non si ferma: vacanze di corsa, il Milan lo aspetta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Modric, flop al debutto e mille pensieri per la testa: il Milan osserva e aspettaModric ha avuto un debutto deludente, con una prestazione considerata sotto tono.

Trofeo TNB Azimut, si ferma la corsa di Fumagalli: Arnaboldi lo travolge nei quartiUn giocatore di 23 anni è stato eliminato nei quarti di finale del Trofeo TNB Azimut, dopo aver perso con un doppio 6-0 contro un avversario che in...

Temi più discussi: Milan, il mercato non si ferma: ad Amorim piace Inacio, ma prima servono le cessioni; Vincitori del Pallone d’Oro ai Mondiali: come si confrontano le loro prestazioni; Milan, Modric verso il rinnovo. Muharemovic al Leeds per 40 milioni: le top news delle 22.30; Barcellona, niente Leao: arriva Adeyemi dal Borussia Dortmund, le cifre.

Il Milan NON deve comprare un centrocampista centrale. Jashari- Rabiot- Modric- Ricci- Comotto vanno più che bene. I soldi delle cessioni vanno messi sulla trequarti e gli esterni x.com

Ettore Messina separerà le sue strade con l'Olimpia Milano alla fine di giugno quando scadrà il suo contratto; non verrà rinnovato. reddit

Diavolo scatenato. Il Milan punta su Mazraoui. Modric, il rinnovo è vicinoAmorim insiste per l’esterno del Manchester United: affare da 15 milioni di euro. L’Inter tra Doué, Vanderson e Perisic per la fascia ma ora Pavard potrebbe restare. ilgiorno.it

Luka Modric indignato dopo il finale di Portogallo-Croazia: Sono successe cose incredibiliLuka Modric usa parole durissime dopo l'eliminazione della Croazia ai Mondiali 2026 contro la direzione arbitrale per il gol annullato e il rigore concesso ... fanpage.it