Miretti ha dichiarato che alla Juventus serve più cattiveria e meno superficialità. Il giocatore ha espresso la sua delusione, sottolineando che il tempo delle scuse è finito e che la maglia chiede rispetto. Ha aggiunto di non voler attaccare, ma di essere arrabbiato per una delusione profonda. La sua richiesta riguarda un cambiamento nel modo di affrontare le partite e il comportamento in campo.

Miretti, il tempo delle scuse è scaduto: la maglia della Juve chiede rispetto. Caro Fabio, ti scrivo non per accanirmi, ma perché la rabbia che provo oggi è figlia di una delusione profonda. Sono anni che ti vediamo calcare i campi di Serie A con la maglia della Juventus. Eppure, osservandoti ancora oggi, ho la sensazione che tu non abbia colto il punto fondamentale: giocare per la Juve non è un lavoro, è una missione che richiede una cattiveria agonistica che, purtroppo, nel tuo sguardo non vedo mai. Quella leggerezza che fa infuriare. L’ultima prova contro il Basilea è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Un’occasione d’oro sprecata con una superficialità disarmante, quasi fossi in un campetto di periferia a giocare una partitella tra amici. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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© Gbt-magazine.com - Miretti, la pazienza è finita: alla Juventus serve cattiveria, non superficialità

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