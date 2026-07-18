La sessione estiva di calciomercato si sta surriscaldando, con cinque colpi di scena tra acquisti e cessioni. Nella mattinata di sabato 18 luglio 2026, sono stati registrati importanti aggiornamenti nelle trattative del club rossonero. Le operazioni coinvolgono diverse trattative in corso, con alcune ufficializzazioni e altri movimenti ancora da definire. La giornata si prevede ricca di novità che potrebbero influenzare le strategie future della squadra.

La sessione estiva di calciomercato sta entrando nella sua fase più calda e la mattinata di oggi, sabato 18 luglio 2026, ha portato in dote una serie di aggiornamenti cruciali per le strategie del Milan. La dirigenza di Via Aldo Rossi, in stretta sinergia con il tecnico Rúben Amorim, è al lavoro per ridisegnare la rosa tra importanti operazioni in uscita e innesti di caratura internazionale in tutti i reparti. Ecco a voi, dunque, le ' Top News ' selezionate e analizzate per voi da ' PianetaMilan.it '. 1. Il piano cessioni: Estupinan verso l'Aston Villa, sirene inglesi per Tomori e Loftus-Cheek. Le grandi manovre del Diavolo partono inevitabilmente dalle uscite, necessarie per finanziare il mercato in entrata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan Top News, ore caldissime di calciomercato: 5 colpi di scena tra acquisti e cessioni

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Bomba clamorosa sul Milan

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Risulta anche a me il (nuovo) tentativo di aprire una trattativa per #Zaniolo, prima esca a metà mese scorso quando le frizioni tra giocatore e Udinese erano ancora in fase embrionale. Non conosco l'indice di gradimento interno all' @acmilan, ma è pista da no x.com

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