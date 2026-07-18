Milan tegola a Milanello per Amorim | Karaca si è operato C' è il comunicato ufficiale

Notizia in breve

Il club ha reso noto che il centrocampista turco si è sottoposto a un intervento chirurgico. L'operazione è avvenuta in giornata e il giocatore si trova ora in fase di recupero. La società ha precisato che l'intervento è stato programmato e che il calciatore sarà monitorato nelle prossime settimane. Non sono stati forniti dettagli sulla natura dell'intervento né sui tempi di ritorno in campo. La notizia si aggiunge alle difficoltà fisiche che stanno interessando il gruppo in avvio di stagione.