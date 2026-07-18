Milan tegola a Milanello per Amorim | Karaca si è operato C' è il comunicato ufficiale
Il club ha reso noto che il centrocampista turco si è sottoposto a un intervento chirurgico. L'operazione è avvenuta in giornata e il giocatore si trova ora in fase di recupero. La società ha precisato che l'intervento è stato programmato e che il calciatore sarà monitorato nelle prossime settimane. Non sono stati forniti dettagli sulla natura dell'intervento né sui tempi di ritorno in campo. La notizia si aggiunge alle difficoltà fisiche che stanno interessando il gruppo in avvio di stagione.
Inizio di stagione sfortunato in casa rossonera sul fronte infermeria. Con una nota ufficiale distribuita alla stampa, il Milan ha comunicato che il giovane difensore Berkay Karaca è stato sottoposto in queste ore a un intervento chirurgico a Varese per risolvere la frattura al quarto metatarso del piede destro, subìta durante le prime sedute di allenamento. L'operazione, resasi necessaria per garantire la perfetta calcificazione dell'osso, è stata eseguita con successo dal dottor Carlo Montoli e dalla sua équipe specialistica, alla presenza costante del medico sociale del Milan, il dottor Andrea Bulgheroni. Secondo quanto riferito dal club... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Segui gli aggiornamenti su Milan.
Notizie e thread social correlati
Mercato Milan Live | Ufficiale Amorim: il comunicato del clubIl Milan ha annunciato ufficialmente l'acquisto di un nuovo centrocampista, confermando l'accordo raggiunto con il giocatore.
Milan, ufficiale Amorim: c'è il comunicato, contratto fino al 2029 | "Una delle mie ambizioni"Il Milan ha annunciato ufficialmente alle 18 l’ingaggio di Ruben Amorim come nuovo allenatore.
Temi più discussi: Milan, tegola Pulisic: infortunato, rischia fino a un mese e mezzo di stop; Milan, è il giorno di Gila. Tegola Pulisic: altro stop; Milan, lungo stop per Pulisic. Alajbegovi?: grandi novità. Arriva finalmente Gila; Gonçalo Ramos saluta i tifosi del Milan, prime parole da Milanello: Non vedo l'ora di incontrarvi.
Tegola per il Milan: Pulisic si ferma dopo l'infortunio con gli Stati Uniti facebook
Milan, scatta la nuova stagione: tutti puntuali a Milanello. Alle 18 il primo allenamentoÈ andato tutto secondo i piani in casa Milan l'appuntamento a Milanello per il primo giorno della nuova stagione rossonera. tuttomercatoweb.com
Milan, continua la preparazione a Milanello: i presenti, le date dei rientri e le amichevoli estiveContinua la preparazione a Milanello della prossima stagione: la lista dei presenti, dei rientri e delle amichevoli estive. milannews.it