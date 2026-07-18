Meteo crollo di 5 gradi delle temperature | ecco quando arriva il ribaltone

Da liberoquotidiano.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le temperature sono scese di circa 5 gradi rispetto ai giorni precedenti, segnando un calo netto dopo trenta giorni di caldo intenso. La fine dell’ondata di calore africano è prevista nei prossimi giorni, con l’arrivo di condizioni climatiche più fresche. Le previsioni indicano un cambiamento rapido nel clima, che porterà a una diminuzione delle temperature e a un temporaneo sollievo dalle alte soglie di caldo.

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Dopo trenta giorni di bollettini da bollino rosso, notti insonni e temperature eccezionali, la lunga ondata di caldo africano che ha colpito l’Italia sta per terminare. Secondo le previsioni de ilMeteo.it, la prossima settimana porterà un calo termico di almeno 5 gradi su tutta la Penisola, dal Nord al Sud.Il cambiamento sarà determinato da uno scontro tra l’anticiclone africano e una saccatura artica carica di aria fresca norvegese. Come spiega il meteorologo Lorenzo Tedici, responsabile media de ilMeteo.it: “Il cambio termico è ormai una certezza. Ma un contrasto frontale tra masse d’aria così diverse porta inevitabilmente con sé anche un prezzo da pagare, sotto forma di forti temporali”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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