Nella notte, forze ucraine hanno lanciato un attacco con droni contro il territorio russo, colpendo un centro logistico nella regione di Tambov e l’area di Mosca. Sono state segnalate sette vittime e danni nelle zone colpite. L’attacco rappresenta un’escalation nel conflitto tra i due paesi, con la Russia che ha aumentato l’allerta nei propri cieli. Le autorità russe hanno confermato il lancio dei droni e stanno investigando sugli obiettivi colpiti.

Nuova escalation nella guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte le forze ucraine hanno lanciato una massiccia offensiva con droni contro il territorio russo, colpendo un centro logistico nella regione di Tambov e prendendo di mira anche l’area di Mosca. Secondo le autorità russe, il bilancio provvisorio è di sette morti e ventiquattro feriti, mentre centinaia di velivoli senza pilota sarebbero stati intercettati dai sistemi di difesa aerea. L’attacco rappresenta una delle più vaste operazioni con droni degli ultimi mesi contro obiettivi all’interno della Federazione Russa. Colpito un centro logistico: sette morti. A riferire dell’attacco è stato il governatore della regione di Tambov, Evgeny Pervyshov, secondo cui alcuni droni ucraini hanno colpito un centro logistico di Wildberries nella città di Kotovsk. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Maxi attacco con droni contro la Russia: sette vittime e allarme nei cieli di Mosca

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Ucraina colpisce mosca: droni, crimea e il rischio di escalation

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