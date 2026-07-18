Marcell Jacobs ha mantenuto il miglior tempo europeo stagionale sui 100 metri, siglato il 28 giugno con 9.99 secondi, di appena un centesimo. Oggi, durante gli Europei, è stato avvicinato da un atleta che ha corso vicino a quel record, anche se non ha superato il limite. La gara si è svolta con Jacobs che ha corso spalla a spalla con l'avversario, senza modificare il risultato.

Marcell Jacobs è stato minacciato in ambito continentale nel pomeriggio odierno e ha conservato per un solo centesimo la miglior prestazione europea stagionale sui 100 metri, siglata lo scorso 28 giugno con il 9.96 corso a Parigi in occasione di una tappa di Diamond League. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 è stato avvicinato dal britannico Romell Glave, che si è reso protagonista di un eccellente 9.97 controvento (-0,7 ms) in quel di Londra, chiudendo al terzo posto una tappa del massimo circuito internazionale itinerante. Il ribattezzato Messia dell’atletica tricolore si è reso protagonista del funambolico 9.67 ventoso a Eisenstadt (+4,1... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marcell Jacobs braccato sui 100 metri: Glave avvicina il miglior crono del Messia! Spalla a spalla agli Europei?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Marcell Jacobs: Ritrovare il fuoco dentro, punto all'oro europeo

Notizie e thread social correlati

Chi affronta Marcell Jacobs a Eisenstadt? Antipasto di Europei, grande duello con Glave: tutti gli avversariMarcell Jacobs ha gareggiato a Eisenstadt contro Glave in un confronto che anticipa gli Europei.

Leggi anche: Marcell Jacobs riceve segnali dagli inglesi: Glave sotto i 10”, Hughes e Azu in forma. I tempi verso gli Europei

Dove può arrivare Marcell Jacobs con vista sugli Europei 2026 e su Los Angeles 2028? L'ex azzurro Simone Collio: Ho rivisto il campione di TokyoDove può arrivare Marcell Jacobs con vista sugli Europei 2026 e su Los Angeles 2028? L'ex azzurro Simone Collio: Ho rivisto il campione di Tokyo ... eurosport.it

Marcell Jacobs guadagna una vagonata di punti: bottino galattico per il 9.67. Quanto vale la sua prestazione? Il saldo di World AthleticsMarcell Jacobs si è issato al dodicesimo posto nel ranking di World Athletics sui 100 metri ed è tornato a bussare alle porte della top-10 sui 100 metri. oasport.it