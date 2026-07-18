Marcell Jacobs braccato sui 100 metri | Glave avvicina il miglior crono del Messia! Spalla a spalla agli Europei?

Da oasport.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Marcell Jacobs ha mantenuto il miglior tempo europeo stagionale sui 100 metri, siglato il 28 giugno con 9.99 secondi, di appena un centesimo. Oggi, durante gli Europei, è stato avvicinato da un atleta che ha corso vicino a quel record, anche se non ha superato il limite. La gara si è svolta con Jacobs che ha corso spalla a spalla con l'avversario, senza modificare il risultato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Marcell Jacobs è stato minacciato in ambito continentale nel pomeriggio odierno e ha conservato per un solo centesimo la miglior prestazione europea stagionale sui 100 metri, siglata lo scorso 28 giugno con il 9.96 corso a Parigi in occasione di una tappa di Diamond League. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 è stato avvicinato dal britannico Romell Glave, che si è reso protagonista di un eccellente 9.97 controvento (-0,7 ms) in quel di Londra, chiudendo al terzo posto una tappa del massimo circuito internazionale itinerante. Il ribattezzato Messia dell’atletica tricolore si è reso protagonista del funambolico 9.67 ventoso a Eisenstadt (+4,1... 🔗 Leggi su Oasport.it

marcell jacobs braccato sui 100 metri glave avvicina il miglior crono del messia spalla a spalla agli europei
© Oasport.it - Marcell Jacobs braccato sui 100 metri: Glave avvicina il miglior crono del Messia! Spalla a spalla agli Europei?
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Marcell Jacobs: Ritrovare il fuoco dentro, punto all'oro europeo

Video Marcell Jacobs: Ritrovare il fuoco dentro, punto all'oro europeo

Notizie e thread social correlati

Chi affronta Marcell Jacobs a Eisenstadt? Antipasto di Europei, grande duello con Glave: tutti gli avversariMarcell Jacobs ha gareggiato a Eisenstadt contro Glave in un confronto che anticipa gli Europei.

Leggi anche: Marcell Jacobs riceve segnali dagli inglesi: Glave sotto i 10”, Hughes e Azu in forma. I tempi verso gli Europei

marcell jacobs marcell jacobs braccato suiDove può arrivare Marcell Jacobs con vista sugli Europei 2026 e su Los Angeles 2028? L'ex azzurro Simone Collio: Ho rivisto il campione di TokyoDove può arrivare Marcell Jacobs con vista sugli Europei 2026 e su Los Angeles 2028? L'ex azzurro Simone Collio: Ho rivisto il campione di Tokyo ... eurosport.it

Marcell Jacobs guadagna una vagonata di punti: bottino galattico per il 9.67. Quanto vale la sua prestazione? Il saldo di World AthleticsMarcell Jacobs si è issato al dodicesimo posto nel ranking di World Athletics sui 100 metri ed è tornato a bussare alle porte della top-10 sui 100 metri. oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web