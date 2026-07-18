Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. I Mamas And the Papas sono un gruppo di quattro giovani che provengono dai circuiti folk: John Phillips, che sarà il massimo songwriter del gruppo, e sua moglie Michelle, e i due amici Cass Elliott e Denny Doherty, dalle voci spettacolari. Trasferitisi in California, e con un contratto con la Dunhill in tasca, sfondano le classifiche Usa con la magnetica California Dreamin’, una canzone corale che aggiorna la scienza polivocale dei Beach Boys, divisa tra una gioia ingenua e una strana malinconia. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Mamas and the Papas, il paradiso delle armonie vocali

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Dancing with mom and dad | Paradise of sweetness

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21 years after the Mamas and the Papas released this classic, the Beach Boys gave it a second lifeYou've almost certainly heard this 1965 classic by the Mamas and the Papas, but you may not have heard the 1986 cover by California's own, the Beach Boys. msn.com

The Mamas & the Papas and the Drama That Unfolded For The Legendary MusiciansWhen members John and Michelle Phillips, Cass Elliot and Denny Doherty — musicians who'd all played in other bands, sometimes with each other — formed their group in the mid 60s, they named themselves ... yahoo.com