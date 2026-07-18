madonna delle grazie tra le 82 sepolture ritrovate anche un aryballos del vi secolo ac

Tra le 82 sepolture rinvenute nella Necropoli Arcaica di Via dei Pastai a Madonna delle Grazie, è stato trovato un aryballos a figure nere del VI secolo a.C.. Si tratta di un piccolo vasetto greco che faceva parte dei corredi funerari. Il reperto è stato identificato come un oggetto di epoca antica, risalente al VI secolo a.C., e si trova tra i materiali scavati durante gli scavi archeologici nella zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Quella che vedete in foto è un aryballos a figure nere. Un piccolo vasetto greco del VI secolo a.C. che faceva parte dei corredi funerari ritrovati nella Necropoli Arcaica di Via dei Pastai a Gragnano, nel cuore di Madonna delle Grazie. È uno degli oggetti emersi dalla campagna di scavi 2025-2026 che ha restituito 82 sepolture. Un numero importante che conferma quanto questo sito sia fondamentale per conoscere le origini di Stabiae e di tutto il territorio vesuviano. L’aryballos serviva a contenere oli profumati e unguenti, lo portavano atleti e guerrieri, e qui è decorato con la figura di un cavaliere a cavallo, simbolo di nobiltà e status nell’antichità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Madonna delle Grazie, tra le 82 sepolture ritrovate anche un aryballos del VI secolo a.C.

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