La procura ucraina ha pubblicato un video che riprende l’esplosione avvenuta il 29 giugno scorso a Monaco. Il filmato mostra il momento in cui si è verificata l’esplosione durante un tentato attentato contro un uomo d’affari ucraino e la sua famiglia. La registrazione è stata diffusa in relazione all’indagine sull’incidente. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla dinamica dell’evento o sugli eventuali responsabili.

La procura ucraina ha diffuso un video che mostra il momento dell’esplosione durante il fallito attentato del 29 giugno scorso contro un ricco uomo d’affari ucraino, Vadim Ermolaev, e la sua famiglia a Monaco. Il procuratore generale ucraino Ruslan Kravchenko ha annunciato che gli inquirenti hanno “recuperato una delle prove chiave che i sospetti avevano tentato di distruggere”. “Si tratta di una registrazione video di una telecamera di sorveglianza installata in precedenza vicino al luogo del crimine per assicurarsi che l’attentato fosse stato eseguito”, ha aggiunto. Nel video di 40 secondi pubblicato su Telegram da Kravchenko, si vede una persona che posiziona una borsa davanti all’ingresso di un edificio prima di allontanarsi, seguita da un’esplosione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - L’Ucraina diffonde un nuovo video dell’attentato al magnate Ermolaev a Monaco

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Monaco, L'attentato al magnate ucraino: in un nuovo video il momento dell'esplosione

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