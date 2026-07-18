Lotto SuperEnalotto e 10eLotto estrazioni di sabato 18 luglio 2026 e numeri vincenti | jackpot di 196,1 milioni di euro

Sabato 18 luglio 2026 si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale. Il jackpot del SuperEnalotto ammonta a 196,1 milioni di euro. I numeri vincenti sono stati annunciati in tempo reale e sono disponibili sui canali di aggiornamento. Non sono stati comunicati dettagli sulle vincite o sui premi assegnati.

Sono terminate le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 18 luglio 2026: in diretta i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e quote aggiornati in tempo reale su Fanpage.it. Il jackpot per la sestina vincente sale a 196,1 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 11/07/2026

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