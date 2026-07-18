Lily Allen ha modificato il suo tour West End Girl, spostando alcune date dai grandi spazi alle sale più piccole. Dopo aver concluso le esibizioni in teatri nordamericani in primavera, la cantante aveva programmato ulteriori concerti per l’autunno, ma ha comunicato che sono state apportate alcune modifiche all’itinerario. La decisione riguarda il passaggio da arene a teatri, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa variazione.

Lily Allen ha dovuto rivedere l’itinerario del suo prossimo tour a supporto dell’acclamato album West End Girl. Dopo essersi esibita in diversi teatri nordamericani in primavera, la cantante aveva annunciato una serie di date anche per l’autunno. Questa settimana, tuttavia, ha ridimensionato la maggior parte degli spettacoli, spostandoli in arene e anfiteatri, e ha cancellato la tappa prevista a Montreal. Le scuse di Lily Allen ai suoi fan per il ridimensionamento della tournée. In un post su Instagram con cui annunciava la novità, la cantautrice ha scritto: «Sono davvero entusiasta di riportare West End Girl oltreoceano questo settembre!! È stato surreale suonare questo album davanti a folle così straordinarie quest’estate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lily Allen ridimensiona il West End Girl Tour, passando dalle arene ai teatri: «Abbiamo dovuto apportare alcune modifiche»

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LILY ALLEN - FULL SHOW - WEST END GIRL TOUR@The Met Philadelphia 4/17/26

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