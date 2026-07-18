Il ministro degli Esteri tedesco ha proposto di valutare l'invio di una missione europea in Libano, dopo il ritiro delle truppe dell’UNIFIL. La proposta riguarda l’istituzione di una forza europea per rafforzare la sicurezza nel paese. Finora, non sono stati annunciati accordi ufficiali o decisioni concrete in merito. La proposta è stata comunicata durante dichiarazioni pubbliche recenti, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di intervento.

Johann Wadephul e la proposta di una forza europea in Libano. Il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, ha recentemente avanzato un’importante proposta riguardante la sicurezza in Libano. Con la fine della missione di pace delle Nazioni Unite in programma per il 31 dicembre, Wadephul suggerisce di considerare l’istituzione di una forza con mandato europeo nel sud del Libano. Questa iniziativa mira a prevenire un potenziale vuoto di sicurezza nella regione. Un’opportunità di stabilizzazione per il Libano. In un’intervista rilasciata a RedaktionsNetzwerk Deutschland, Wadephul ha dichiarato: “Dovremmo valutare all’interno dell’Unione Europea se un mandato europeo, dopo la missione UNIFIL, possa garantire che non si crei un vuoto di sicurezza”. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Segui gli aggiornamenti su Libano.

© Napolipiu.com - Libano: il ministro tedesco Wadephul propone di valutare una missione Ue dopo Unifil.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Libano, Francia e Italia verso una missione dopo Unifil, Hezbollah: ‘Israele lasci tutto il territorio’Il presidente libanese ha espresso supporto per gli sforzi di Francia e Italia di istituire una nuova struttura internazionale destinata a sostituire...

Crosetto: "In Libano una missione internazionale diversa da Unifil"Se gli Stati Uniti decideranno di mantenere un ruolo attivo in Libano, potrebbe partire una nuova missione internazionale, diversa da Unifil.

Temi più discussi: Libano, il ministro degli esteri tedesco Wadephul: Valutare una missione Ue per il post-Unifil; La Germania quintuplica i fondi a Yad Vashem: cinque milioni l’anno per custodire la memoria della Shoah; Berlino: 'L'Ue valuti una forza europea in Libano dopo la fine di Unifil'; Libano: il ministro tedesco Wadephul propone di valutare una missione Ue dopo Unifil.

La differenza fra Germania ed Italia. Il Ministro degli Esteri tedesco non ha problemi a dire la verità e difendere Libano ed Israele. Tajani non riesce nemmeno a menzionare Hezbollah (mentre è rapidissimo a condannare Israele). Sistema Italia marcio. x.com

Il ministro chiede un'indagine della Fifa sullo striscione delle Falkland dell'Argentina reddit

Libano, il ministro degli esteri tedesco Wadephul: Valutare una missione Ue per il post-UnifilIl ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, ha proposto di avviare una forza con mandato europeo nel Libano meridionale ... msn.com

Libano: Wadephul, valutare missione Ue dopo la fine di UnifilIl ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, propone di sostituire la missione Unifil delle Nazioni Unite in Libano, in scadenza ... agenzianova.com