L’Empoli è alle prese con il dopo Fulignati Perisan o Seghetti chi raccoglierà l’eredità?

Notizia in breve

L’Empoli sta valutando chi tra Perisan e Seghetti prenderà il posto di Fulignati come portiere titolare. La prima settimana di allenamenti si sta concludendo e tra tifosi e addetti ai lavori cresce l’attesa di vedere quale tra i due sarà scelto per la nuova stagione. La decisione definitiva non è ancora stata comunicata, ma le prove tra i portieri continuano a essere monitorate con attenzione.