L’Empoli è alle prese con il dopo Fulignati Perisan o Seghetti chi raccoglierà l’eredità?
L’Empoli sta valutando chi tra Perisan e Seghetti prenderà il posto di Fulignati come portiere titolare. La prima settimana di allenamenti si sta concludendo e tra tifosi e addetti ai lavori cresce l’attesa di vedere quale tra i due sarà scelto per la nuova stagione. La decisione definitiva non è ancora stata comunicata, ma le prove tra i portieri continuano a essere monitorate con attenzione.
La prima settimana di lavoro si avvia ormai alla conclusione e fra i tifosi e gli addetti ai lavori comincia a crescere la curiosità per vedere all’opera il primo Empoli di questa seconda avventura azzurra di Guido Pagliuca. Come l’anno scorso, a tenere a battessimo gli azzurri martedì prossimo al Centro Sportivo di Petroio saranno i dilettanti del Castelfiorentino United. E una delle maggiori curiosità riguarda la scelta da parte del tecnico, per ciò che concerne la difesa dei pali. Chi sarà il successore di Andrea Fulignati, presente in campo per ciascun minuto della passata stagione con prestazioni quasi sempre sopra le righe? Ad oggi,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Canale 88 Empolese Valdelsa. . Empoli Fc: presentato l'allenatore Guido Pagliuca. @empoli_fc_official Empoli FC @citta_di_empoli Comune di Empoli #guidopagliuca facebook
Empoli is grappling with the post-Fulignati era. Perisan or Seghetti, who will take over?There is curiosity to understand who Pagliuca will choose between the more experienced Friulian goalkeeper and the young promise grown in the Azzurri youth system ... sport.quotidiano.net
L’Empoli è alle prese con il dopo Fulignati. Perisan o Seghetti, chi raccoglierà l’eredità?C’è curiosità per capire chi sceglierà Pagliuca tra il più esperto portiere friulano e la giovane promessa cresciuta nel vivaio azzurro ... sport.quotidiano.net