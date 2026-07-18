le prime pagine di oggi

Le prime pagine dei principali quotidiani nazionali sono dedicate alle discussioni sulla possibile grazia per un gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un altro durante una rapina nel 2021 nel suo negozio in provincia di Cuneo. La vicenda ha suscitato dibattiti pubblici e opinioni contrastanti. La decisione sulla concessione della grazia è ancora in fase di valutazione. La notizia occupa ampio spazio nelle prime pagine di oggi.

Tutte le prime pagine dei principali quotidiani nazionali sono ancora dedicate alle discussioni sull’ipotesi di concedere la grazia al gioielliere Mario Roggero, che nel 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo dopo una rapina nel suo negozio, in provincia di Cuneo. Venerdì, entrando nel carcere di Bollate, a Milano, ha parlato con i giornalisti dell’ipotesi di ricevere una grazia, discussa da giorni, e ha detto che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella «dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza e poi vedere». In settimana la Cassazione aveva confermato per Roggero la condanna in appello a 14 anni e 9 mesi. Molti giornali... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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