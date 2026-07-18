Nelle foreste dell'Ontario, in Canada, ci sono attualmente centinaia di incendi boschivi che sono fuori controllo. Le fiamme stanno producendo un'intensa fumata che si estende oltre confine, raggiungendo gli Stati Uniti. Le autorità stanno monitorando la situazione e intervenendo per contenere gli incendi, mentre il fumo si fa percepire a migliaia di chilometri di distanza.

Nelle foreste dell'Ontario ci sono centinaia di incendi fuori controllo, le cui conseguenze sono visibili anche a migliaia di chilometri di distanza Da diversi giorni in Canada, e in particolare nella provincia sudorientale dell’Ontario, ardono centinaia di incendi che hanno prodotto una quantità tale di fumo da invadere l’aria di diverse città statunitensi, lontane migliaia di chilometri. Tra queste anche New York e la capitale Washington, DC. Secondo l’agenzia canadese di monitoraggio degli incendi, venerdì c’è erano 888 incendi nel paese, quasi 200 soltanto in Ontario. La maggior parte sta bruciando nelle foreste remote canadesi, e lì sono difficili da localizzare e contenere, quindi molti sono ancora fuori controllo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le foto degli Stati Uniti affumicati dal Canada

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E se Stati Uniti e Canada si scambiassero di posto!

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